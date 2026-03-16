【3月16日 AFP】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は15日、ソーシャルメディア上に自身の死亡説が流れていること受け、それをちゃかした動画を公開した。

X（旧ツイッター）に投稿された映像の中で、エルサレム郊外のカフェで湯気の立つコーヒーを受け取りながらネタニヤフ氏は「コーヒーで死んでいる」と皮肉を込めて語った。これは、「大好きでたまらない」という意味のヘブライ語の口語表現を用いたものだ。

さらに最近のテレビ演説で指が6本に見えたことから、「AI（人工知能）生成ではないか」とソーシャルメディアで臆測が広がったことを受け、カメラに向けて両手を広げると「指の数を数えてみるかい？」と問いかけた。

その後ネタニヤフ氏は、ロケット攻撃が迫った際には安全指示を守るよう国民に呼びかけ、自国民の強靱（きょうじん）さが「私に、政府に、軍に、そしてモサド（対外特務機関）に力を与えている」と述べた。

イスラエルと米国が主導するイランとの戦争が3週目に突入する中、イラン革命防衛隊（IRGC）は15日、ネタニヤフ氏を殺害すると脅迫。国営イラン通信（IRNA）

はXへの投稿で、「IRGCはもしまだ生きているなら『子ども殺し』ネタニヤフを追跡し、殺害すると誓った」と伝えた。(c)AFP