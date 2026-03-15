【3月15日 AFP】国際自動車連盟（FIA）は14日、中東での戦争が拡大する中、フォーミュラワン（F1、F1世界選手権）の今季第4戦バーレーンGPと第5戦サウジアラビアGPを中止すると発表した。

FIAは「本日、慎重に評価を行った結果、中東地域の現状を踏まえて、4月に予定されていたバーレーンおよびサウジアラビアでのGPは開催されないことが確認された」と声明を発表した。

また「複数の代替案が検討されたものの、最終的に4月の代替開催は行わないことが決定された。この決定は、フォーミュラワン・グループ、現地プロモーター、そして地域の加盟クラブとの完全な協議の上で下された」と続けた。

バーレーンGPは4月10～12日、サウジアラビアGPは同17～19日に予定されていた。

イランからペルシャ湾を挟んで反対側にある小国バーレーンは製油所や建造物、そして米軍基地といった複数の標的が攻撃を受けている。サウジアラビアも多くの攻撃を受けており、これには石油インフラを狙ったものも含まれている。

FIAのモハメド・ビン・スレイエム会長は「FIAは常に、コミュニティーと仲間の安全と幸福を最優先する。慎重に検討した結果、その責任を強く念頭に置いて今回の決定を下した」「地域に平穏と安全が戻り、早期に安定が回復することを願っている」などと述べた。

3月27～29日に行われる第3戦日本GPの次のレースは、5月1～3日にかけて開催されるマイアミGPとなる。(c)AFP