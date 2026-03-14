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【3月14日 AFP】英国のアンドルー元王子とマンデルソン前駐米大使がバスローブ姿で少女らの性的人身売買の罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告と並んで座っている写真が13日、これまでに開示された元被告の捜査に関する資料「エプスタイン・ファイル」の中から見つかった。

この写真は、2人がエプスタイン元被告と一緒に写っていることが確認された最初の写真とみられている。2人は現在、共通の友人であるエプスタイン元被告との関係をめぐり、英国でスキャンダルに巻き込まれている。

英ITVニュースが最初に報じたこの撮影日不明の写真では、チャールズ国王の弟アンドルー元王子と、マンデルソン前駐米大使が、木製のデッキに置かれた椅子に裸足で座っている。

2人の前には、木製のテーブルの上に米国旗が描かれたマグカップが置かれているように見える。エプスタイン元被告は濃い色のシャツと薄い色のズボンを着用している。

ITVによると、この写真は米北東部マサチューセッツ州のマーサズ・ビニヤード島で、エプスタイン元被告が服役する前の1999年から2000年の間に撮影されたものとみられる。

この写真は、米司法省が今年開示した数百万点の資料に含まれていた。

アンドルー元王子とマンデルソン前駐米大使は先月、エプスタイン元被告に機密情報を漏らした疑いで逮捕された。

アンドルー元王子とマンデルソン前駐米大使の名前は、「エプスタイン・ファイル」に何度も登場しており、アンドルー元王子が女性に覆いかぶさる写真や、複数の女性の膝の上に横たわっている写真、そしてマンデルソン前駐米大使が下着姿で写っている写真も見つかっている。(c)AFP