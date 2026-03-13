【3月13日 AFP】南アフリカは12日、許可なく同国の排他的経済水域（EEZ）に侵入した中国漁船4隻を拿捕（だほ）したと発表した。

ウィリー・オーカンプ森林・水産・環境相は12日の声明で、深セン水湾海洋漁業（Shenzhen Shuiwan Pelagic Fisheries）が所有する4隻は、ケープタウンで係留し、監視下に置かれたと述べた。

オーカンプ氏によると、4隻は2月23日に「無害通航」を申請し、3月3日までに南ア領海を離れると述べていたが、数日後には必要な書類を添付せずに港に寄港せずに、沖合の停泊地などで燃料補給などを受けるオフ・ポート・リミットを申請した。

4隻はその間に南ア領海内を航行中、船舶自動識別装置（AIS）を繰り返しオフにしていた。

4隻はクワズールー・ナタール州沿岸から12カイリ以内の海域（南ア領海内）で発見され、その後、東ケープ州の海岸線に沿って南下した。

オーカンプ氏は「南アは、EEZ・領海の無断使用を容認しない」と述べた。

4隻は40万ランド（約380万円）の罰金を科された。すぐに支払って解放されると、南ア領海を離れたという。(c)AFP