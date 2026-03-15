【3月15日 CGTN Japanese】中国国家税務総局の税収データによると、今年1～2月、中国では科学技術のイノベーションが良好な成長を示し、多くの分野で目立った成果が示されたことが分かりました。

データによると、中国のイノベーション産業は1～2月に急成長し、ハイテク産業の売上高は前年同期比16.1%増と高い成長率を維持したとのことです。うちハイテクサービス業の売上高は同17.2%増となり、特に科学技術仲介サービスは同25.6%増、自然科学研究・試験開発は同17.4%増と大幅な伸びを示しました。また、ハイテク製造業の売上高は同14.5%増で、低空経済、商業宇宙開発、一般消費者向け電子製品分野などのけん引により、航空宇宙設備製造業は同28.5%増、電子通信機器製造業は18.4%増と大幅な成長を達成しました。

一方、科学技術リソースの流動も活発になっています。データによると、1～2月には、中国の科学研究・技術サービス業の売上高は同23.6%増と高い成長率を維持したとのことです。科学的技術価値の高い知的財産（特許）集約型産業の売上高は同12.8%増となりました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

