【3月15日 CGTN Japanese】総重量6万トン以上のインチ・ケープ洋上風力発電プロジェクトのジャケットが3月11日に中国南部に位置する広東省珠海市で引き渡されました。これは中国が欧州市場に引き渡した単体容量が最大の洋上風力発電ユニット向けジャケットです。

インチ・ケープ洋上風力発電プロジェクトは18基のジャケットやそれに対応する鋼製杭および24セットの接続部品からなります。すべての鋼製構造物の総重量は6万トンを上回ります。今回引き渡された8基の洋上風力発電ジャケットは同プロジェクトにおける最後の重要構造物で、重量は計1万9500トンに達し、家庭用乗用車約1万5000台分の重さに相当します。そのうち、単体の高さが95.44メートルのジャケットは35階建てのマンションの高さに近いです。

同プロジェクトは英国スコットランド北海海域に位置しており、関連する風力タービンの単体容量は15メガワット（MW）で、発電設備の総容量は1.08ギガワット（GW）となります。プロジェクトがフル稼働すれば、英スコットランドで半数以上の世帯の電力需要を満たすことが可能となります。（(c)CGTN Japanese/AFPBB News

