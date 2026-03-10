【3月10日 CGTN Japanese】中国政府中東問題担当の翟隽特使は3月8日にサウジアラビアを訪問し、同国のファイサル外相と会談しました。

ファイサル外相は、「中東地域の情勢はこれまでにない危機に直面しており、戦火がサウジアラビアを含む湾岸諸国に広がり、地域の安定に深刻な脅威をもたらし、全世界のエネルギー供給や海上輸送の安全にも影響を及ぼしている」と懸念を示し、「サウジアラビアは戦争拡大が引き起こすリスクを十分に認識しており、常に最大限の自制を保っている」と強調しました。さらに、中国が常に公平と正義を貫いていることを賞賛し、中国に引き続き積極的な役割を果たし、停戦を促し、地域情勢のさらなる悪化を防ぐよう求めました。

翟特使は、「中国は現在の中東地域の緊迫した情勢を深く懸念している。中国は一貫して、国連憲章の趣旨と原則および国際関係の基本準則は擁護されなければならないと主張している」と伝えた上で、「湾岸諸国の主権・安全・領土保全に対する侵害は容認できず、罪のない民間人や非軍事目標に対するいかなる攻撃行為も非難されるべきだ」と強調しました。

また、「和平を促し戦争をやめることこそ、当面の苦境から脱却する根本的な道である」と強調した上で、すべての関係者が直ちに軍事行動をやめ、緊迫した情勢のエスカレートを避けて、地域諸国や人々により大きな被害をもたらさないよう呼びかけました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

