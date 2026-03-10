【3月10日 CGTN Japanese】中国商務部の報道官は3月7日、オランダの半導体メーカー、ネクスペリア本社が中国の全従業員向け業務ソフトの一括使用禁止措置を取ったことについて、「ネクスペリア本社の今回の行為は、企業の正常な生産経営を深刻に破壊した」と述べました。



ネクスペリア（中国）は3月6日、顧客向けの公告を発表し、ネクスペリア本社が先ごろ、中国の全従業員の業務用アカウントを無効化し、一部の業務用システムが使用できなくなり、生産プロセスの一部に影響が出ていると発表しました。



これを受けて、中国商務部の報道官は「関連報道を注視している。中国とオランダ双方の推進により、聞泰科技（ウイングテック）とネクスペリア本社は企業内部の紛争について協議を進めている。だが、ネクスペリア本社がこの時期に、中国の全従業員の業務用アカウントを無効化し、新たな対立をあおる行為は、企業間の交渉に新たな困難と障害をもたらした」と述べました。



同報道官は、「中国側は一貫して世界の半導体生産・供給チェーンに対する責任ある態度を堅持している。ネクスペリア本社の今回の行為は、企業の正常な生産経営を深刻に破壊した。再び世界の半導体生産・供給チェーンの危機を引き起こす場合、オランダ側はこれに対してすべての責任を負わなければならない」と強調しました。

中国のウイングテックはネクスペリアの株式を段階的に買収し、現在株式約75%を保有する筆頭株主ですが、本社はオランダにあり、経営権の行使が制限されている状態にあります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

