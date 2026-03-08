この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【3月8日 AFP】26F1開幕戦オーストラリアGPは8日、決勝が行われ、ジョージ・ラッセルが冷静にチームメートのキミ・アントネッリを抑えて優勝を飾り、メルセデスAMGがワンツーフィニッシュを果たした。ラッセルの優勝は通算6度目。

新規則の下でニューマシンが初めて試されることになったレースで、ポールポジションからスタートしたラッセルは、アントネッリに2.974秒差をつけてチェッカーフラッグを受けた。

3位と4位にはシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンのフェラーリ勢が続き、マクラーレンの昨季王者ランド・ノリスが5位、予選でクラッシュして20番グリッドからスタートしたレッドブルのマックス・フェルスタッペンが6位に食い込んだ。

母国レースとなったマクラーレンのオスカー・ピアストリは、グリッドに向かう際にクラッシュを起こしてマシンがダメージを受けたため、スタートできなかった。

新レギュレーションではパワーユニット（PU）の電動化率が50%となり、各ドライバーはバッテリーの消耗を避けてブレーキング時やスロットルを戻した際に充電することが必要になった。

メルボルンのアルバートパーク・サーキットは、バッテリーを消耗させる長いストレートが多い一方で、ブレーキを使って充電できるタイトなコーナーが比較的少ない難しいコースだった。

こういった変更に対応しきれず、アウディのニコ・ヒュルケンベルグ、レッドブルのアイザック・ハジャー、キャデラックのバルテリ・ボッタス、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソがリタイアとなった。(c)AFP