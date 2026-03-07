【3月7日 AFP】AFPが船舶の位置情報などを提供するウェブサイト「マリントラフィック」を分析したところによると、2日以降にホルムズ海峡を通過したと記録されているタンカーや貨物船、コンテナ船は合わせてわずか9隻にとどまった。

AFPは、ホルムズ海峡の両側で少なくとも一度は信号を発した船舶のみを集計しており、長時間にわたり信号を完全に隠したまま航行した可能性のあるその他の船舶は除外している。

世界の原油と液化天然ガス（LNG）の約20％が、通常ホルムズ海峡を通過している。

1日以降はホルムズ海峡を航行する船舶への攻撃が相次いでおり、米国とイスラエルによるイラン攻撃、そしてイランが湾岸地域で行っている報復攻撃によって世界のエネルギー部門が混乱する中、世界経済への長期的な影響が懸念されている。

イラン軍の報道官は国営イラン放送（IRIB）に対し、「われわれはホルムズ海峡の安全を重視し、これを管理している。しかし閉鎖することはない」と述べている。

英国海運貿易オペレーション（UKMTO）によると、ほとんどの船舶会社が運航を停止しており、通航は依然として危険な状況にある。4日には湾内から東へ向かって航行していたタンカーが、飛来物による攻撃を受けた事例が示している。(c)AFP