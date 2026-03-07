【3月7日 AFP】イスラエルがイランの支配体制を「粉砕」していると宣言する中、ドナルド・トランプ米大統領は6日、中東で激化する紛争の終結にはイランの無条件降伏しかないと述べた。

7日目を迎えたこの紛争は、地域外の国々を巻き込み、世界のエネルギー・輸送部門を混乱に陥れ、普段は平和な湾岸地域にさえ混乱をもたらしている。

世界が「誰にも制御できなくなる可能性のある状況」に直面する中、国連のアントニオ・グテレス事務総長は各国に対し「真剣な外交交渉」を開始するよう呼び掛けた。

だが、対イラン軍事作戦を始めた理由についてさまざまな説明をしてきたトランプ氏は、新たな交渉に反対している。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に、「イランとのディールは、無条件降伏以外ない」と投稿した。ただし、ホワイトハウスはその後、対イラン軍事作戦に関して米国の目標は変わらないと主張した。

トランプ氏はまた、イランが先週末に殺害されたイラン最高指導者アリ・ハメネイ師の後継として、トランプ氏が「受け入れられる」人物を任命した場合、イラン経済の再建を支援すると約束した。

イラン保健省によると、米国とイスラエルの対イラン攻撃でこれまでに926人が死亡したとされる。AFPはこの数字を独自に検証できていない。(c)AFP