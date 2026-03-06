【3月6日 AFP】米歌手のブリトニー・スピアーズさん（44）が4日夜、米ロサンゼルス近郊で飲酒運転の疑いで逮捕されたと、5日に米メディアが報じた。

複数のエンターテインメント系メディアが警察関係者の情報を引用して伝えたところによると、スピアーズさんはベンチュラ郡保安局によって飲酒運転の疑いで拘束され、5日午前6時すぎに釈放された。出廷日は5月4日に設定された。

スピアーズさんの代理人はエンターテインメントメディア「デッドライン」に声明を出し、これは残念な出来事であり、全く弁解の余地がない。ブリトニーは正しい方へ踏み出し、法を順守するだろう」と述べた。

1990年代後半の「ベイビー・ワン・モア・タイム（...Baby One More Time）」などのヒット曲で驚異的な成功を収めたスピアーズさんだが、近年は音楽活動から退いている。

2023年以出版した回顧録「The Woman in Me」の中で、スピアーズさんはハードドラッグは決して使用しておらず、飲酒問題もなかったと主張したが、ADHD治療薬であるアデラール（アンフェタミン）を服用していたことは認めている。(c)AFP