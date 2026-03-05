【3月5日 CGTN Japanese】中国全国初の電子商取引（EC）プラットフォームの生産作業段階に組み込まれた越境EC小売輸出向け「事前配置監督管理倉庫」が3月2日、中国東部の山東省威海市で稼働を開始しました。

山東省威海臨港区のECプラットフォーム物流倉庫では、従業員が越境EC輸出用小包を梱包・仕分けし、梱包された小包は税関の越境EC小売輸出向け「事前配置監督管理倉庫」に搬入され、通関手続きが進められます。わずか数秒で貨物は申告と通関が完了し、その場でコンテナに積み込まれ、当日夜に国際定期船で海外へ出荷することができます。

威海税関駐郵便局事務所の潘吉紅主任によると、企業はこれまで梱包・仕分けを完了した後、貨物を一括して税関監督管理場所に運び、手続完了後に再び梱包しなければならなかったとのことです。今回稼働した「事前配置監督管理倉庫」は、税関の監督管理場所を直接企業倉庫に移し、監督管理段階を作業プロセスに組み込むことで、企業は倉庫内で申告、検査、梱包などの通関手続きすべてを完結できるようになりました。

最近の越境ECの小売輸出モデルは、1件当たりの商品価値が低く、品目や規格が多様で、出荷頻度が高いという特徴を示しています。税関が導入した「事前配置監督管理倉庫」モデルは、企業の既存倉庫の正常な作業に影響を与えない前提で、税関監督管理を企業の生産作業段階に組み込み、倉庫保管・仕分け・申告・検査・梱包・通関のワンストップ処理を実現しています。

越境EC物流企業責任者の陳霄氏は、「新モデルでは、企業は倉庫内で通関手続きを完了することができ、越境ECプラットフォームにある商品の約30%は1日繰り上げて出荷可能となる。小包の平均通関時間は3時間以上短縮され、国内物流コストは20%以上削減された」と説明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

