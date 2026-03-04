【3月4日 AFP】英政府は3日、難民認定申請者に対する広範な取り締まりの一環として、アフガニスタン、カメルーン、ミャンマー、スーダン出身者への学生ビザ（査証）の発給を停止すると発表した。アフガン人に関しては就労ビザの発給も停止する。

内務省によると、これらの国出身の学生による難民認定申請が急増しており、2021年以降、合法的なルートで英国に入国した難民認定申請者の総数は約13万5000人に達した。

シャバナ・マフムード内相は声明で、「英国は常に戦争や迫害から逃れる人々に避難所を提供するが、ビザ制度が悪用されてはならない」「だからこそ、私たちの寛大さを悪用しようとする国々の出身者へのビザ発給を拒否するという前例のない決定を下した」と述べた。

内務省によると、アフガン、カメルーン、ミャンマー、スーダン出身の学生による難民認定申請件数が2021年から2025年の間に470%以上「急増」した。

移民問題は英国政治の主要課題となっており、強硬右派政党「リフォームUK」は反移民の姿勢を鮮明にし、支持を伸ばしている。

歴代政権は英仏海峡を渡り大量の不法移民を密入国させる小型船の封じ込めに苦慮してきたが、当局は他のルートで入国する難民認定申請者数を削減する圧力にも直面している。

内務省は、「政府は2025年に学生による難民認定申請件数を20%削減したが、留学ビザで入国する学生が依然として難民認定申請件数全体の13％を占めているため、さらなる対策が必要だ」と述べた。(c)AFP