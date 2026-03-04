【3月4日 CGTN Japanese】補助生殖の過程で多くの胚は8細胞期（受精後3日目）で突然発育が止まり、分裂を続けることができず、胚盤胞に発育することもできず、最終的に移植価値を失います。これは生殖医学分野を長年悩ませてきた「胚発育阻害」という課題です。

中国東部にある浙江大学基礎医学院・浙江大学医学院付属産婦人科病院の梁洪青研究員、張丹主任医師らがこのほど、国際科学誌「サイエンス」に論文を発表し、胚発育の早期メカニズムを明らかにしました。すなわち、ヒトゲノムに存在する古代の化石とも言える内在性レトロウイルス（ERV）が特殊なキメラRNAを合成することで、ヒトの初期胚が受精卵ゲノム活性化（ZGA）という発生の重要な節目を順調に乗り越えるのを助けることが分かりました。

同研究は生命の始まりに対する理解を深めただけでなく、生殖補助技術の改善に新たな考え方を提供しています。研究者は、ヒトの体外受精胚の8細胞期において、胚が発育を続けるためには、卵子に貯蔵されている母源物質への依存から自身のゲノム活性化への切り替えを実現するために、自身の遺伝子発現プログラム、すなわちZGAをうまく起動させる必要があることを観察しました。つまりZGAは生命を起動させる「メインスイッチ」のようなもので、このスイッチがうまく入らないと胚の発育が阻害されます。

同研究はこれまで見過ごされてきた内在性レトロウイルスが人類の生命の最初の形成過程において、積極的かつ極めて重要な役割を果たしていることを初めて明らかにし、発生生物学に新たな視点を提供しました。この研究はまた、ZGAの失敗による胚発育阻害を理解し、介入するための一定の理論基盤を打ち立てました。関連する研究成果にヒントを得て、研究チームは原因不明の自然流産を経験し、3度の体外受精に失敗していたある患者の治療方針を見直し、最終的に妊娠成功へと導くことに成功しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

