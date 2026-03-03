【3月3日 CGTN Japanese】映画チケット販売ネットプラットフォームのデータによると、中国市場での2026年の映画興行収入（前売りを含む）は3月1日午後6時54分現在で既に100億元（約2276億円）を突破しています。これは北米映画市場を25億元（約569億円）以上上回る成績で、単一映画市場の興行収入ランキングで世界のトップを走り続けています。

2026年の観客動員数はこれまでに延べ2億2500万人に達し、上映回数は延べ2610万回に上りました。春節（旧正月）期間中の興行収入は57億5200万元（約1309億円）で、チケットの平均価格は前年の春節期間中より6％下がり、観客動員数は延べ1億2000万人、上映回数は延べ435万回を超え、春節期間中として歴代最多の上映回数を記録しました。

若年層の映画鑑賞への関心が高まっており、中国最大のチケット販売プラットフォーム「猫眼」のデータによると、今年1～2月の映画観客のうち25歳未満の若年層が占める割合は27.61％に達し、前年同時期の23.53％から明らかに上昇しています。

関連のデータはまた、2026年春節期間中の1回当たりの平均購入枚数が2.05枚だったことを示しています。カップルでの鑑賞が48.5％、3人以上での鑑賞が22.2％を占め、2人以上での鑑賞の合計割合が再び70％を超えました。映画館は家族団らんや友人同士の集まり、心を通わせる大切な空間となり、新しい映画館文化が形成されつつあります。

映画チケット予約アプリ「淘票票」のデータによると、2025年1～2月の観客の実質チケット購入価格は50元（約1138円）でしたが、2026年1～2月は42元（約956円）となっています。また今年の春節期間中、映画チケットの平均価格は前年の春節期間より6％下がり、過去6年間で最低となっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

