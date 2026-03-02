【3月2日 CGTN Japanese】中国を訪問中のドイツのメルツ首相は2月26日、個人のSNSに中国語で投稿し、訪中の感想を述べました。メルツ首相は、「午（うま）年に私たちが先頭に立ち、竜馬精神で進んでいけますように。今年が独中協力と発展の年になりますように。これは私が故宮を訪れた際に記帳した言葉だ」とつづりました。

メルツ首相は前日の訪中初日にも中国語によるSNSへの投稿で、「われわれは独中の経済貿易関係を強化したい。世界三大経済国の二つの国として、独中が二国間経済貿易協力を展開すれば、巨大な潜在力を解き放ち、経済の繁栄を促進することができる。バランスのとれた信頼できる協力の形でこのような活力を引き出せるならば、両国は共に大きな利益を得られるだろう」と述べました。

メルツ首相は、中国が2026年の春節を迎えてから訪問を受け入れた初の外国指導者です。訪中期間中、両国はグリーントランスフォーメーション、税関、スポーツ、メディアなどの分野で複数の協力文書に調印しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

