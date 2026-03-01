【3月1日 AFP】アジア・サッカー連盟（AFC）は1日、米国とイスラエルによるイランへの攻撃を受けて、今週中東のクラブが出場する予定だったAFCチャンピオンズリーグエリート決勝トーナメント1回戦の試合を延期すると発表した。

AFCによると、試合日程の変更はチャンピオンズリーグエリート以外の主催2大会にも影響が及ぶという。

AFCは声明で「中東情勢の進展を受けて、2026年3月2～3日に予定されていた西地区の試合は再スケジュールされる。この急速に変化する状況を引き続き注意深く監視し、すべての選手、チーム、関係者、そしてファンの安全と安心を確保することに全力を尽くす」と述べた。

延期された試合は、アル・ドゥハイル（カタール）対アル・アハリ（サウジアラビア）、シャバブ・アル・アハリ（アラブ首長国連邦＜UAE＞）対トラークトゥール（イラン）、アル・ワフダ（UAE）対アル・イテハド（サウジアラビア）、アル・サード（カタール）対アル・ヒラル（サウジアラビア）となっている。

東地区での試合については予定通り開催される。(c)AFP