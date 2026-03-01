この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【3月1日 AFP】米国とイスラエルは2月28日、国連（UN）安全保障理事会の緊急会合で、イランへの攻撃を擁護した。一方でイランは、民間人の死傷を「戦争犯罪」と非難している。

米国のマイク・ウォルツ国連大使は、「国際社会は長年、イランは核兵器を持つことはできないという明確で不可欠な原則を確認してきた」と述べ、イラン政府が無視してきた過去の国連決議を指摘し、「この原則は政治の問題ではなく、世界の安全保障の問題だ。そのために米国は合法的な行動を取っている」と述べた。

またウォルツ氏は、最近のイランによる抗議デモ弾圧を引き合いに出し、「本日の緊急会合にイランが出席していること自体、この機関を愚弄（ぐろう）するものだ」とし、「国連が道義的明確さを欠くところでは、米合衆国がそれを保ち続ける」と語った。

さらにイスラエルのダニー・ダノン国連大使は、米国とイスラエルの共同攻撃を批判しながら、イランの報復攻撃を非難しない安保理メンバーの「偽善」を非難。「われわれは衝動で行動したのではない。侵略で行動したのでもない。必要に迫られて行動したのだ。イラン政権は合理的な選択肢を残さなかった」と語った。

一方でイランのアミール・サイード・イラバニ国連大使は、同国南部ミナブの学校で100人以上の子どもが亡くなるなど、民間人が死亡した「戦争犯罪」を非難した。

イラバニ氏は、国連の「一部メンバーが、米国とイスラエルによるイランへの明白な攻撃行為を無視し、国連憲章に基づくイラン固有の自衛権を非難するという露骨な二重基準を採用していることは遺憾である」と述べた。

錯綜（さくそう）した見解は、安保理の分裂を浮き彫りにしている。

ロシアと中国は、米国とイスラエルの攻撃を非難したが、他国は主にイランを標的にした。一部の国々は、単に緊張緩和を呼び掛けるにとどまった。

国連のアントニオ・グテレス事務総長は、中東での「軍事行動は、世界で最も不安定な地域で誰も制御できない一連の出来事を引き起こすリスクを伴う」と安保理で述べた。(c)AFP