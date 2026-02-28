【2月28日 AFP】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は28日、イスラエルと米国がイランに対して「存在の脅威を取り除く」ための作戦を開始したと述べ、イラン国民には政府に立ち向かうよう呼びかけた。

ネタニヤフ氏はビデオメッセージで「イスラエルの兄弟姉妹たち、イスラエル市民の皆さん、少し前にイスラエルと米国は、イランのテロ政権がもたらす存在の脅威を取り除く作戦を開始しました」と述べ、「われわれの共同の行動は、勇敢なイラン国民が自らの運命を自分たちの手で切り開く条件をつくり出すでしょう」と続けた。

「イランのすべての人々が圧政のくびきを脱ぎ、自由で平和を求めるイランを実現する時が来た」

またネタニヤフ氏は、イランに核兵器を保有させてはならないとし、イスラエル国民に「団結」を呼び掛けている。

「この残虐なテロリスト政権に、全人類を脅かし得る核兵器を持たせてはならない」としたネタニヤフ氏は、「われわれはともに立ち上がり、ともに戦い、イスラエルの永続をともに確かなものにする」と続けた。(c)AFP