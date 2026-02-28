【2月28日 AFP】米メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミが、昨年のMLSカップを制して王者になったことを記念して3月に米ホワイトハウスを訪問することになったと、地元紙マイアミ・ヘラルドが27日に報じた。所属するアルゼンチン代表リオネル・メッシも出席すると見られている。

同紙は匿名のクラブ関係者の話として、D.C.ユナイテッド戦2日前の3月5日に、クラブの「全員」がドナルド・トランプ米大統領との式典に出席すると伝えた。

メッシは昨年1月、ジョー・バイデン前大統領から文民最高の栄誉「大統領自由勲章」を授与されたが、ホワイトハウスでの授与式には出席しなかった。

トランプ氏のサッカーへの関心はここ最近高まっており、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長との複数回の会談や、ポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドのホワイトハウス訪問などが続いている。

またトランプ氏は、昨年末の2026年W杯北中米大会の組み合わせ抽選会に出席し、登壇時にインファンティーノ氏から「FIFA平和賞」を授与されている。(c)AFP