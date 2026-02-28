【2月28日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は27日、人工知能（AI）開発を手掛ける米新興企業アンソロピックが、国防総省からのクロード（Claude）モデルを無条件で軍事利用することへの同意要求を拒否したことを受け、米政府機関に対して同社の技術の使用を「即時」停止するよう指示した。

アンソロピック側はこの「威圧」に対して提訴を明言しており、自社の技術は米国民の大規模監視や、完全自律型兵器システムに使用されるべきではないと主張している。

これに対して国防総省は、法律の範囲内で運用しており、契約業者が製品の使用方法に条件を付けることはできないと反論している。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で「米国政府のすべての連邦機関に対し、アンソロピックの技術の使用を直ちに停止するよう指示する。われわれには必要ないし、望んでもいない。今後二度と取引することはない！」と投稿した。

さらに「アンソロピックは態度を改め、この移行期間に協力したほうがいい。さもなければ、大統領としての全権限を行使して従わせる。重大な民事、刑事上の結果が伴うことになる」と続けた。

国防総省は、アンソロピックが27日午後5時1分までに要求に同意しなければ、国防生産法に基づいて強制措置を取る可能性があると述べていた。

冷戦時代のこの法律は、直近では新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの際に発動され、国家安全保障上の優先事項に向けて民間産業を動員するための広範な権限を連邦政府に与えている。(c)AFP