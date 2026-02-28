この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月28日 AFP】ビル・クリントン元米大統領は27日、少女らへの性的人身取引の罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告の事件をめぐり、共和党主導の下院監視・政府改革委員会の召喚に応じ、犯罪への関与を否定した。民主党は、ドナルド・トランプ大統領とエプスタイン元被告の関係に焦点を移そうとしている。

クリントン氏はエプスタイン元被告の捜査に関する資料「エプスタイン・ファイル」に頻繁に登場するが、元被告が2008年にフロリダ州で未成年者への売春あっせんの罪などで有罪判決を受ける前に、同被告との一切の関係を断っていたと主張している。

クリントン氏はX（旧ツイッター）で共有した冒頭発言で、「私は何も見ていないし、何も悪いことはしていない」と述べた。

同委員会のジェームズ・コマー委員長（共和党）はクリントン氏の証言に先立ち、「多くの質問をする」と述べた。同じく共和党のアンナ・パウリナ・ルナ委員（共和党）は、クリントン氏は協力的だったと述べた。

だが、同委員会の民主党議員たちは、エプスタイン元被告との関係が十分に裏付けられているトランプ氏にも証言させるよう改めて要求している。

民主党のスハス・スブラマニヤム委員は、「正直に言って、われわれは間違った大統領と話している」と述べ、クリントン氏があらゆる質問を避けなかった点を強調した。

クリントン氏は声明で、トランプ氏の名前を直接挙げなかったものの、「誰も法の上には立たない。大統領でさえ、特に大統領は」と述べた。

トランプ氏はというと、プロセス全体に対する懐疑的な見解を繰り返し、記者団に対し、クリントン氏のことは好ましく思っており、「彼が証言させられるのは見たくない」と述べた。

エプスタイン・ファイルに名前があるからといって、その人物が何らかの犯罪を犯したとは限らない。クリントン氏もトランプ氏も、ファイルをめぐり犯罪で告発されたり、正式な捜査を受けたりしていない。

ファイルには、これまで未公開だったクリントン氏が温水浴槽に漬かっている写真が含まれている。写真の一部は、はっきりとした黒い四角形で隠されている。

別の写真では、クリントン氏はエプスタイン元被告の共犯者で、少女らへの性的人身取引の罪を共謀した罪で有罪判決を受け、拘禁20年の刑に服しているギレーヌ・マクスウェル受刑者と思われる黒髪の女性と並んで泳いでいる。

クリントン氏は、2000年代初頭にクリントン財団関連の人道支援活動のためにエプスタイン元被告の飛行機に同乗したことを認めているが、エプスタイン元被告の私有島「エプスタイン島」を訪れたことはないと主張している。

コマー委員長は、「ジェフリー・エプスタイン元被告は、ビル・クリントン氏が大統領だった時代にホワイトハウスを17回訪問した。ビル・クリントン氏がエプスタイン元被告の飛行機に少なくとも27回搭乗したことが分かっている。私たちはこれらについて質問するつもりだ」と述べた。

クリントン氏は冒頭発言で、「もし彼がしていることを少しでも知っていたら、彼の飛行機には乗らなかっただけでなく、彼を告発していただろう」と述べた。(c)AFP