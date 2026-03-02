【3月2日 CGTN Japanese】中国の電子商取引（EC）大手、京東（JD.com）は、「良質で低価格」な消費体験をさらに向上させ、日用消費財における実質的な価格優遇、簡便な割引、正規品保証といった消費者のニーズに応えるため、「百億スーパー」チャンネルを正式に開設し、日用消費財カテゴリーに100億元（約2300億円）の補助金投入を強化します。

「百億スーパー」チャンネルでは、京東が今後3年間で200億元（約4600億円）以上の商品補助金を投入し、ブランドが2000億元（約4兆6000億円）の追加販売額を達成することを支援する計画です。また、プラットフォームを通じた直接補助の強化、ブランド直送、ブランドライセンス方式を採用することで、ユーザーはグループ購入や価格比較をすることなく、手頃な価格で高品質の商品を簡単に購入することができるようになります。

中国国内で有数の規模を誇る京東は2025年、今後3年間のユーザー数目標を3億人から5億人に増やすことを正式に発表しました。2025年の年間成長率は引き続き業界をリードし、市場シェアも持続的に拡大し、ユーザー規模と注文量の伸びはいずれも20%を超えました。

今回スタートした「百億スーパー」チャンネルは、京東が現在提供している消費者の日常生活に必要な食品・飲料、生活用品を取りそろえ、公式補助金、倍増補助、一定金額以上の購入で京東スーパーマーケット用の商品券を還元するなどの形式を通じて、消費者に良質で低価格の商品を提供していきます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

