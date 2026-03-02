【3月2日 CGTN Japanese】中国陸軍軍医大学新橋病院が2月25日に明らかにしたところによると、同病院の楊清武教授のチームは、人の体内にある「アポリポタンパク質D」（ApoD）と呼ばれる物質が血管損傷を引き起こす重要因子のCD36を有効に抑制し、血液脳関門の完全性を保護し、脳卒中後の修復を促進することを初めて発見しました。この研究は、脳卒中およびその他の心脳血管疾患の機序研究と精密な介入に新たな理論の根拠を提供するものです。関連する研究成果は心血管分野の国際的な学術誌である「サーキュレーション」に掲載されました。

科学者はかなり前から、CD36が脳卒中の過程で重要な役割を果たしていることを発見していました。この物質は炎症シグナルを増幅させ、血管の損傷を悪化させます。

楊教授のチームは詳しい研究を通じて、ApoDという物質にたどりつきました。すなわちApoDはCD36の挙動を有効に抑制し、そのことで血液脳関門の安定性を保護することが明らかになりました。

研究により、実験動物の体内にApoDが不足する場合、脳卒中後の血液脳関門の破壊状況はさらに深刻になり、脳損傷が明らかに悪化することが分かりました。逆に、遺伝子組換え技術を用いて作り出したApoDを補充すると、血液脳関門の完全性が強化され、脳組織の損傷が軽減し、神経機能の回復がより良好になりました。

研究チームはまた、ApoDの保護効果が表面の糖鎖修飾（たんぱく質の表面にさまざまな種類の糖がつながった鎖が付着する現象）の程度と関係があることも発見しました。糖鎖修飾の少ないApoDは、CD36との結合能力が強く、炎症抑制効果もより顕著です。論文の筆頭著者である新橋病院神経内科医学センターの龔昌雄博士は、「この発見は創薬に新たな方向性を提供した」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

