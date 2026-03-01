【3月1日 CGTN Japanese】世界の金価格は2月25日も高値の水準で変動し、現物金は取引時間中に1オンス当たり5200ドルを突破しました。同時に中国国内の消費市場でも現物金の人気が引き続き高まっており、複数の金製品販売店では春節（旧正月）期間中、伝統的な技術で加工された金のアクセサリーや一口価格の金製品、投資用の金地金などが消費者の注目を集めました。

春節期間中、北京、上海、杭州など多くの地域の金消費市場はいずれも活況でした。北京菜市口百貨店4階にある金地金売り場には多くの投資家が訪れ、10グラム、20グラムなど比較的小さい金地金や午（うま）年にちなんだ干支（えと）金地金が最も人気を集めました。多くの投資家は、「小口の金地金を購入することは、分割購入によりコストを抑えることができるだけでなく、家庭の小口資産配分や祝日に合わせたコレクションのニーズを満たすこともできる」と述べました。

また、金アクセサリー売り場も人気が高まっています。地方政府が発行した春節クーポンと店舗の加工費割引、購入金額に応じて値引きする販促キャンペーンが重なり、金の購入コストパフォーマンスが大幅に向上し、多くの市民が買い付けに訪れました。

南開大学の田利輝・金融学教授は、「金価格が高値圏で推移する中、金資産の配分に対する投資家の需要は依然として旺盛だ。金は伝統的なリスク回避のための資産として、経済の不確実性が増す中、そのリスクヘッジと価値増大の機能がますます際立っている」と分析しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

