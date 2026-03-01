【3月1日 CGTN Japanese】中国税関の統計によると、2025年の中国とドイツの物品輸出入総額は1兆5100億元（約34兆4000億円）で、2024年に比べて5.2%増加しました。うちドイツへの輸出額は8463億元（約19兆3000億円）、ドイツからの輸入額は6643億元（約15兆1500億円）でした。ドイツは引き続き中国にとって欧州最大の貿易相手国であり、中国は1年ぶりにドイツ最大の貿易相手国になりました。

具体的な品目別に見ると、2025年の中国とドイツ間の機械電気製品輸出入額は前年比5.8%増の1兆700億元（約24兆4000億円）で、貿易総額の70.8%を占めました。うち自動車および関連部品・用品の輸出入額は1315億元（約3兆円）で、機械電気製品貿易全体の12.3%を占めました。電子部品は740億元（1兆6900億円）、コンピューターおよび関連部品・用品は738億元（1兆6830億円）、計量・検出・分析機器は598億元（1兆3640億円）でした。同じく2025年の中国とドイツ間の医薬品および原材料の輸出入額は657億元（約1兆4990億円）、基礎有機化学品などの輸出入額は184億元（約4200億円）でした。また新興分野では3Dプリンターが26億元（約593億円）、産業用ロボットが10億元（228億円）でした。

中国とドイツは協力・ウインウインの全方位的戦略パートナーです。世界第2位、第3位の経済大国として、両国の産業は深く融合しており、経済・貿易分野での協力は相互に利益をもたらし、双方の企業と国民に実質的な利益をもたらしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

