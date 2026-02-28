【2月28日 CGTN Japanese】米ビジネス誌「フォーブス」が2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックに出場したアスリートの年間収入ランキング上位5人を発表し、中国のフリースタイルスキーヤーの谷愛凌が2300万ドル（約34億円）で1位となりました。

谷愛凌の年収2300万ドルのうち、競技で得た賞金はわずか約10万ドルにとどまり、残りの大部分は商業ブランドとの提携契約やファッション雑誌でのモデル活動によるものです。谷愛凌は冬季オリンピック開幕前から既に20以上のブランドと提携しており、現在のスポンサーには、ティファニーやルイ・ヴィトンなどの世界的なラグジュアリーブランドに加え、中国銀行、チャイナモバイル、ラッキンコーヒーなどの中国企業も名を連ねています。

谷愛凌は今大会では女子フリースタイルスキーのビッグエア、ハーフパイプ、スロープスタイルの3種目に出場し、金メダル1個、銀メダル2個を獲得しました。

ニューヨーク州にあるシラキュース大学のスポーツマネジメント学教授で、米国オリンピック・パラリンピック委員会（USOPC）の元チーフ・マーケティング・オフィサーのリック・バートン氏は、「中国のアスリートは、グローバル市場で大きな潜在能力を秘めている。谷愛凌は異文化を超えた魅力、オリンピックチャンピオンの実績、若さとエネルギッシュな魅力など多くの長所を兼ね備えており、世界中のマーケットが求めるすべての要件を満たしている」という見方を示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

