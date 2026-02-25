【2月25日 AFP】イラン国外に拠点を置くペルシャ語のテレビチャンネル「イラン・インターナショナル」は、NHKのテヘラン支局長がイラン当局に拘束され、刑務所に収容されたと24日までに伝えた。拘束された日時や容疑については不明だとしている。

NHKは報道について「確認していない」としている。NHKの広報担当者は25日、「NHKでは常にスタッフの安全を最優先に行動している。現時点ではこれ以上のコメントはできない」とAFPに語った。

尾﨑正直官房副長官は、1月20日に日本人が拘束されたことを記者団に明らかにしたが、詳細には触れず、「日本政府はイランのテヘランで、邦人1人が現地時間1月20日に現地当局に拘束されたことを確認している」と述べるにとどめた。

その上で「政府としてはイラン側に対し、早期解放を強く求めている」と説明。本人やその家族、その他関係者と連絡を取り合い、必要な支援を行っていると付け加えた。

一方、米国が出資するラジオ・フリー・ヨーロッパ／ラジオ・リバティー（RFE/RL）のペルシャ語放送「ラジオ・ファルダ」は24日、支局長が23日にエビン刑務所に移送されたと報じた。

イランでは12月、経済的な困難に端を発した抗議デモが全国的に広がった。デモは1月8、9両日にピークを迎え、政府による暴力的な弾圧に発展した。

イラン当局はデモによる死者が3000人以上に上ったと認めているが、人権団体などは、実際には7000人以上が死亡したと指摘している。(c)AFP