【2月27日 CGTN Japanese】中国で人工知能（AI）を活用したアニメ形式の短編ドラマ「AI漫劇」市場が急拡大しています。字節跳動（バイトダンス）がこのほど発表した動画生成モデル「Seedance2.0」を契機に、制作の自動化が一段と進み、「一人一制作チーム」時代の到来が現実味を帯びてきました。技術進化と消費の高度化、プラットフォームの支援策が相まって、AI漫劇は2025年後半以降、ショートドラマ分野で最も成長の速い中核セグメントに浮上しています。

中国の調査会社、艾媒咨詢（iiMedia Research）の「2025-2026年 中国AI漫劇業界動向白書」によれば、2025年の中国アニメ短編ドラマ市場規模は前年比276.3%増の189億8000万元（約4300億円）に拡大しました。2030年には850億元（約1兆9000億円）超に達する見通しで、資本市場でも有望な新興分野として注目を集めています。

こうした中、IT大手の参入が相次いでいます。先行するバイトダンスは巨大なユーザー基盤が強みです。百度（バイドゥ）は「柚漫劇」と「七猫漫劇」の2本立てで市場を開拓しています。そして今月、騰訊（テンセント）も「火龍漫劇」を正式投入し、競争は“三国志”さながらの様相を呈しています。

テンセントの火龍漫劇は「追番コミュニティー」を掲げ、単なる視聴アプリではなく、交流や長期利用を促す設計を打ち出しました。ランキングや更新カレンダーを整備し、定期視聴の習慣化を図ります。また、自社IPや外部制作会社との提携を通じてコンテンツ供給を強化します。

一方、百度は創作者向けの資金・トラフィック支援策を打ち出し、IP資産の活用を加速しています。各社の戦略は、単なる再生数競争ではなく、IP備蓄の厚み、技術力、エコシステム連携を含む総合力の勝負へと進化しています。AI漫劇は次世代コンテンツ消費の入り口を巡る主戦場となりつつあり、今後も市場構造の変化が加速しそうです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

