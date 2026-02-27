【2月27日 CGTN Japanese】中国交通運輸部が明らかにしたところによると、2月15日～23日までの9日間の春節連休期間中、帰省や旅行などの目的で移動する人々が多数に上り、1日当たりの移動人数が連日、過去最高を更新しました。

交通運輸部のデータによると、期間中に全国で地域をまたいで移動した人の数は前年比8.2％増となる累計延べ28億人を超えて、1日平均延べ3億1100万人となり、移動規模は過去最高を記録しました。

交通運輸部運輸サービス司の高博副司長によると、旧正月の3日から7日まで（2月19日～23日）の間、移動数は5日連続でこれまでの春節での最高を上回りました。旧正月6日（2月22日）には、全国の移動人数は延べ3億8000万人に達しました。

期間中は引き続き自家用車による移動の割合が上昇し、1日平均の移動人数は前年比8.3％増となる延べ約2億7000万人に達し、総移動人数の86％を占めました。特に新エネルギー車の利用が盛んでした。高速道路を通行する新エネルギー車は前年より34％増加し、1日平均1152万台でした。

高速道路における新エネルギー車の充電と小型・中型バスのレンタルが新たな成長分野となりました。全国の高速道路サービスエリアでは1日平均91万台以上の車両が充電し、レンタル車両は前年より15％増加して、1日平均約65万台となりました。また、9日間の連休期間中、全国の水上旅客輸送数は前年比27.8%増の1287万5000人に達し、観光業の新たな消費成長ポイントとなりました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

