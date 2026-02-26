【2月26日 CGTN Japanese】中国広東省疾病予防管理センターは2月22日、広東省では今年のヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン免疫計画接種サービスの準備が整った対象年齢の女児は管轄区内の予防接種外来でワクチン接種を無料で受けることができると発表しました。

広東省疾病予防管理センター免疫所の李佳玲副所長は「HPVワクチンは子宮頸癌（がん）予防の有効な手段だ。研究によると、中国人女性のHPV感染は二つのピーク期がある特徴を示している。最初のピークは17歳から24歳であることから、13歳でHPVワクチンを接種すれば、感染ピークの年齢前に有効な免疫保護を形成することができ、予防効果がより良い」と説明しました。

李副所長はまた、「子宮頸癌は女性の健康を深刻に脅かす悪性腫瘍であり、ワクチン接種は一次予防の鍵になる。国際的な実践から、ワクチン接種により子宮頸癌および癌前病変の発生率が著しく下がることが証明されている。（ワクチン接種を）免疫計画に組み入れることで、社会における公平さを最大限に実現し、すべての適齢期の女児が経済条件にかかわらず健康の保障を得られるようにすることができる」と説明しました。

中国は2025年11月10日にHPVワクチンを国家免疫計画に組み入れ、2011年11月10日以降に生まれた満13歳になった女児に6カ月間隔で2回の国産の2価HPVワクチン（HPVの主要な2タイプに対応するワクチン）を無料で接種することにしました。この政策は世界保健機関（WHO）の「9～14歳の女児にHPVワクチンを優先的に接種する」という世界戦略提案を参考にして、中国の子宮頸癌の一次予防が国家免疫計画に支えられ、全国民を対象とする新たな段階に入ったことを示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

