【2月25日 CGTN Japanese】米CNNによると、トランプ米大統領は現地時間2月21日、グリーンランドに病院船を派遣すると表明しましたが、デンマーク自治領であるグリーンランドのニールセン首相は22日に「結構です」と断りました。

報道によると、トランプ大統領はソーシャルメディアで、ルイジアナ州のジェフ・ランドリー知事と協力してグリーンランドに「大型病院船」を派遣し、地元の「病気だが適切な治療を受けられていない多くの人々」に医療サービスを提供すると発言しました。

ランドリー知事はトランプ大統領によりグリーンランド特使に任命されたことがあり、SNSを通じて「この重要な問題においてトランプ氏と協力できたことを誇りに思う」と表明しました。

ニールセン首相はこれに対して、「いいえ、結構です」と断り、「グリーンランド住民は無料で治療を受けることができる。この制度は現地社会の基本的な構成要素だ」「米国とは違う。米国では病気を診てもらうのにお金が必要なのだ」などと述べました。

ニールセン首相はまた、「グリーンランド自治政府は米国との対話と協力に開放的な姿勢だ。ただし米国には、SNSで程度の差こそあれ勝手な発言をするよりも、まずは我々と意思疎通することを望む」と述べ、対話と協力は尊重を前提にすべきと強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

