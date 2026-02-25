【2月25日 CGTN Japanese】中国地理情報産業協会によると、中国は2025年に120基以上のリモートセンシング衛星を打ち上げました。軌道上にある民用リモートセンシング衛星の数は640基を超え、第2位の数を維持しました。

これらの衛星は光学、ハイパースペクトル、赤外線、マイクロ波など多様な観測タイプを網羅し、すでに「全天候24時間体制」での地球観測を実現しています。商業リモートセンシング衛星分野は急速な発展を続け、技術革新、衛星コンステレーション（衛星群）の構築、応用分野の拡大において著しい進展を遂げています。

中国は2025年、空間分解能が最も高い商業リモートセンシング衛星「四維高景1号」の03号と04号、フルポラリメトリック（電磁波の偏波と呼ばれる性質の全パターンを活用）の観測能力を備えた初の商業合成開口レーダー（SAR）衛星の「AIRSAT-05星/海哨2号衛星」、地質分野向け初のハイパースペクトル小型リモートセンシング衛星の「地質1号」、電力業界初の専用リモートセンシング衛星「電力工程号」などの打ち上げを、相次いで成功させました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

