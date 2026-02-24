【2月24日 CGTN Japanese】中国では、春節（旧正月、2026年は2月17日）の前後の大型連休が、映画産業にとっての大きな書き入れ時です。中国最大の映画チケット販売のネットサイト「猫眼」によれば、2026年の春節映画の前売り分を含む総興行収入は2月22日時点で47億元（約1100億円）を突破しました。

2026年の春節映画としてはコメディー、武俠（武芸と義理人情を描いた作品）、SFなど多彩なジャンルの新作8本が公開されました。多くの作品は中国で独自に開発されたLEDスクリーンの「CINITY LED」の専用版も制作されており、観客たちにより高精細で没入感のある鑑賞体験を提供しています。

映画市場の活況を背景に、中国のデジタル映画LED上映産業も急速に発展しており、新たな鑑賞シーンを創出しつつ映画経済の潜在力を引き出しています。

現在までに中国国内のLEDスクリーンを備えた映画館は世界最多の240館以上に達しました。こうした劇場は、単に映像の質に革命をもたらしただけでなく、映画以外のコンテンツとの融合にも道を開いています。多くの映画館がコンサート、舞台公演、スポーツ中継などを大画面で上映することで、従来の「映画鑑賞」という枠を超え、劇場経営の新たな収益源を獲得しつつあります。

映画芸術は、かつてのフィルム上映からデジタル上映への普及を経て、今やLED技術による画質革命の時代を迎えています。技術革新のたびに、作品の表現方法と観客の体験は大きく変化してきました。

専門家からは、「今後は人工知能（AI）などの先端技術が映画の制作、配給、上映の全過程にさらに深く浸透することで、中国の映画産業はより高品質で持続可能な発展段階に入る」との指摘が出ています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

