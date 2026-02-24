【2月24日 AFP】オーストラリア・シドニー近郊で起きた80代男性の拉致事件で、ニューサウスウェールズ州警察は24日、捜索中に遺体を発見したと発表した。発見された遺体と行方不明の男性との関連については調査中だという。

今月13日早朝、シドニー近郊ノースライド地区の自宅からクリス・バグサリアンさん（85）が3人の侵入者に連れ去られ、以降、行方が分からなくなっている。警察は、バグサリアンさんが「人違い」で拉致されたとの見方を示しており、本人や家族が犯罪組織とは一切無関係であることを強調している。

事件発生から1週間以上が経過した24日、シドニー近郊ピットタウンのゴルフ場付近で遺体らしきものが発見された。警察は「現時点でこれ以上の情報はない」と述べるにとどめている。

州警察の強盗・重大犯罪捜査班を率いるアンドリュー・マークス氏は先週20日、バグサリアンさんの生存への希望が薄れていると記者団に語っていた。また、地元メディアが独自に入手した映像や写真には、バグサリアンさんが指を切断されるなど重傷を負っている様子が映っていると報じられている。(c)AFP