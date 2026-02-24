この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月24日 AFP】英警察は23日、公務上の不正行為をした疑いで英国のピーター・マンデルソン前駐米大使（72）を逮捕した。少女らへの性的人身取引の罪で起訴され勾留中に自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に機密情報を漏洩（ろうえい）した疑いが浮上していた。

19日には、チャールズ英国王の弟のアンドルー元王子が、エプスタイン元被告への情報漏えいを巡り逮捕された。英警察は、アンドルー元王子を釈放したが捜査を継続している。

ロンドン警視庁は声明で「公務における不正行為の疑いで72歳の男性を逮捕した」と発表し、取り調べが行われていることを明らかにした。英メディアはマンデルソン氏がロンドン北部の自宅から連行される映像を放映した。

労働党の重鎮として知られるマンデルソン氏は、2008年から閣僚を務めていた際、エプスタイン元被告に機密文書を送った疑いで調査を受けていた。

米当局が公表した「エプスタイン・ファイル」から、しばしばみだらな内容の暴露が相次ぐ中、キア・スターマー首相は昨年9月、マンデルソン氏を解任した。

8日には、英首相の首席補佐官、モーガン・マクスウィーニー氏が、マンデルソン氏を駐米大使に任命した責任をとり辞任。スターマー氏本人への圧力も高まっている。(c)AFP