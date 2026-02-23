【2月23日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドに海軍の病院船を派遣する意向を示したが、グリーンランド側は22日にこの申し出を拒否した。

21日にトランプ氏は「多くの病気の人々をケアするために、適切にケアされていない人々を助けるために、素晴らしい病院船をグリーンランドに」送ると述べていた。

しかし、グリーンランド自治政府のイェンスフレデリック・ニールセン首相は自身のフェイスブックページで「それは『ノーサンキュー』だ」と書き込んだ。

ニールセン氏は、「トランプ大統領が米国の病院船をここグリーンランドに送るという考えは確かに承知している。しかし、私たちには市民が無料で医療を受けられる公的医療制度がある」とし、「これは米国には当てはまらない。米国では医者に行くのにお金がかかる」と記した。

また、デンマーク本国のトロルス・ルン・ポールセン国防相もデンマーク放送協会（DR）に対し、「グリーンランドの住民は必要な医療を受けてる。医療はグリーンランドで受けるか、専門的な治療が必要な場合はデンマークで受けている」と述べた。

トランプ氏が提案を行ったその日、デンマーク軍はグリーンランドの首都ヌーク沖で、緊急の医療支援を求めた米国の潜水艦乗組員1人を救助した。デンマークの統合北極軍司令部はフェイスブックへの投稿で、乗組員が艦内で原因不明の医療上の緊急事態に見舞われた後、ヌークの病院へ空輸されたと述べている。(c)AFP