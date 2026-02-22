この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月22日 AFP】米航空宇宙局（NASA）のジャレド・アイザックマン長官は21日、50年以上ぶりとなる月への有人ミッション「アルテミスII」で、3月中の宇宙船の打ち上げを見送ると発表した。ロケットの技術的な問題が発生したためで、打ち上げは4月以降となる。

NASAは3月6日にも打ち上げるとしていたが、アイザックマン氏はX（旧ツイッター）に投稿し、スペース・ローンチ・システム（SLS）ロケットへのヘリウム流量に問題を検出したため「3月の打ち上げは検討対象外となった」と述べた。

打ち上げ場所へ移動させていたSLSロケットとオリオン宇宙船は、必要な修理を行うために組立棟に戻される。

今回ミッションでは、米国人3人とカナダ人1人の乗組員が10日間、月へと向かう。ただし着陸はせず、月を周回するのみだ。

無人のアルテミス1ミッションは、複数回の延期と2回の打ち上げ失敗を経て、2022年11月に実施された。

米航空宇宙局は、中国が2030年までに初の有人月探査を目指して進めている計画に対抗し、人類を再び月に送り込むことを目指している。

NASAは、月を利用して将来の火星ミッションの準備を進めることを期待している。(c)AFP