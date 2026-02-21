【2月21日 AFP】ボクシングの元世界王者フロイド・メイウェザー・ジュニア（48、米国）が20日、この春に行われるマイク・タイソン（59、米国）とのエキシビションマッチを終えた後、現役復帰すると発表した。

これまでに複数階級で世界王座を獲得しているメイウェザーは、2017年に50戦無敗のまま現役を退いたが、それ以降は幾度もエキシビションマッチに出場している。

メイウェザーは声明で「ボクシングの世界でさらに記録を打ち立てる力はまだある」とし、「マイク・タイソン戦から、その後の次のプロの試合まで、私の興行ほど大きな観客動員数を生み出し、世界的な放送視聴者を集め、そして収益を上げるものはない」と述べた。

プロ復帰初戦は今夏に予定されているが、対戦相手は未発表となっている。声明によると、詳細は「数週間以内」に明らかにされるという。

メイウェザーは、タイソン戦の後に始まる独占契約をプロモーターのCSIスポーツ/ファイトスポーツと締結している。

タイソン戦については専門誌リング・マガジンが先日、4月25日にコンゴで行われると報じたが、日程と開催場所についての公式発表はまだない。(c)AFP