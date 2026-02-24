【2月24日 CGTN Japanese】世界一の富豪である米国の実業家イーロン・マスク氏の母、メイ・マスク氏が、SNSに中国語で春節を祝う言葉などを投稿しました。

メイ氏は中国語で「新年快乐（新年おめでとう）」「恭喜发财（ご繁栄をお祈りします）」と書き込み、さらに英語で「午年が健康で、豊かで、喜びに満ちた一年になりますように」と祝福の言葉を添え、中国で撮影した写真も公開しました。

2024年末、メイ氏は「ほぼ毎月」中国を訪れていると明かし、さまざまな場面で中国への称賛を表明しています。SNS上では、中国のインフラ建設の成果を高く評価しました。

2024年10月には、「中国は道路、トンネル、建築、インフラ、港湾の分野で非常に先進的だ。訪れるたびに強い印象を受ける」と投稿しました。

2026年2月初めには、中国旅行の感想として、「さよなら上海、とても楽しい時間を過ごせた」とコメントし、3日間で3件のモデルの仕事をこなし、自伝の売り上げが100万冊を超えたことを祝ったと明かしました。さらに、上海の街で「テスラの車をたくさん見かけた」ことも喜びとして紹介しました。

メイ・マスク氏はカナダ生まれ、南アフリカ育ちで、仕事や家庭の事情により複数の国で生活した経験を持っています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

