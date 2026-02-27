【2月27日 People’s Daily】早朝、蔡恒（Cai Heng）さんが中国建築第三工程局（中建三局）の本社ビルのオフィスに入ると、彼の足音に合わせて頭上の照明が次第に明るくなった。太陽の光がビルの屋上や屋内の連絡通路に設置された合計1万4000平方メートルの単結晶シリコン太陽光パネルを照らしている。

同社の本社ビルは「中国光谷（Optics Valley of China）」とも呼ばれる湖北省（Hubei）武漢市（Wuhan）東湖高新技術開発区の高新大道沿いにあり、「中国光谷」のランドマーク的な建築物の一つだ。

蔡さんはこのビルで長年働き、ここの環境には非常に詳しい。しかし最近、蔡恒はこのビルにひそかにいくつかの変化が生じていることに気づいた。

エレベーターホールに入り、彼は15階のボタンを押した。「以前はエレベーターが発進・停止する時、わずかなガクつきを感じたが、今はとてもスムーズだ」と言う。

その理由は、ビルのエレベーターにエネルギー回生装置が追加され、発進・停止がよりスムーズになったからだが、それだけではなく、運転中に発生した位置エネルギーを電気に変換して電力系統に戻せるため、大幅な省エネを実現している。



蔡さんがデスクに着くと、柔らかな自然光がガラスのカーテンウォールを通して、デスクを照らした。2025年、このビルのガラスのカーテンウォールには特殊な断熱フィルムが貼られた。ガラス越しに眺めると、フィルムが貼られても窓の外の景色はきれいに見渡せ、その上保温・断熱効果が非常に優れている。

断熱フィルムの効果はどれほどか？ 中建三局傘下の都市投資運営プラットフォーム「城市投資運営」の総合エネルギー事業部施飛（Shi Fei）執行マネージャーは「断熱フィルムを貼ることで、断熱率は72%に達し、夏には外部からの熱の侵入を大幅に遮断し、冬には室内の長波遠赤外線を反射して保温効果を発揮する。この対策だけで、年間平均25万2000キロワットアワーの電力を節約し、約126トンの二酸化炭素排出を削減できる」と説明する。



午前10時、蔡さんの所属部門でプロジェクト推進会議が開かれた。小さな会議室に十数人が集まったが、息苦しさは感じなかった。施氏は「現代の建築は非常に『賢く』、『考える』ことができる」と話す。自主開発した「ゼロカーボン・スマート運営プラットフォーム」により、太陽光発電、充電スタンド、空調、照明など3000を超える設備のパラメーターを統合することができるという。換気システムはIoTとAI技術を活用して、室内の二酸化炭素濃度と人数をリアルタイムで感知し、インバーター制御ファンによって柔軟に換気量を調整し、年間平均約87.6トンの炭素を削減している。

昼食時、蔡さんが地下1階の食堂へ向かう途中、連絡通路や1階ロビーを通ると、どこも暖かく快適だった。蔡さんは「以前は、冬ここを通ると冷たい隙間風が吹き抜けることがよくあった」と言う。今は暖房が効いているが、ビルのエネルギー消費量は高くなっていないだろうか？

答えはノーだ。中建三局グリーン・低炭素技術研究院の技術専門家・劉立（Liu Li）氏が、1階ロビーの「快適性改造」の秘訣を説明したことがある。入館経路と管理方法を最適化し、エアカーテンを設置して室外の空気の侵入を効果的に遮断したのだ。また、冬季にはロビーの空調の吹き出し口の角度を下方に調整し、床暖房を稼働させている。改造後の最初の冬、ロビーの温度はおよそ摂氏9度上昇し、保温効果が向上し、エネルギーロスが減少した。劉氏は「グリーン建築は、省エネ指標だけでなく、利用者の実感にも関わるものだ」と話す。

蔡さんの会社ビルがある「中建科技産業園」は、25年6月に地下総合エネルギーステーションを建設した。同ステーションの安明所長は「下水熱源ヒートポンプ技術を採用し、隣接する「豹澥污水处理場」の排水を『第二のエネルギー』に変えている」と説明する。湿った寒い冬には、排水の水温は摂氏12～16度になり、この温度差を利用してシステムは排水から熱を汲み上げ、園区に暖房を供給している。夏には、逆に排水に熱を放出して冷房を行う。以前はこれらの排水はそのまま排出されていたが、園区の改造により、処理後の排水が従来のガスボイラーと市営蒸気暖房に代わり、年間で2300トンの炭素排出削減が見込まれるという。

園区全体を見渡すと、設備容量2.1メガワットの「太陽光発電スキン（ Solar Skin）」は、年間215万6000キロワットアワーの電力を供給し、これは1078.2トンの二酸化炭素排出削減に相当する。照明システムは「人の出入りに応じて点灯・消灯」を実現し、年間平均67.5トンの炭素を削減している。

また、新設された蓄電システムは、電力需要の谷間の時間帯に電力を蓄え、ピーク時に放出し、園区のエネルギーコストを23%削減している。一連の改造と改善を経て、産業園区全体で30%、中建三局の本社ビルでは45%の炭素削減を達成した。

「このビルで働くと、毎日グリーンな生活が身近にあることが実感される」、蔡さんは誇らしげにそう語った。(c)People’s Daily /AFPBB News

