【2月20日 AFP】高市早苗首相は20日の施政方針演説で、中国が「力または威圧による一方的な現状変更の試み」を強化しているが、同国とは「建設的かつ安定的な関係」を望んでいると述べた。

2月8日の衆院選で圧勝を収め、首相指名選挙で第105代首相に選出された高市氏は施政方針演説で、「中国は、東シナ海、南シナ海での力または威圧による一方的な現状変更の試みを強化するとともに、わが国周辺での軍事活動を拡大・活発化させています」と述べた。

一方で、「中国とは、戦略的互恵関係を包括的に推進し、建設的かつ安定的な関係を構築していくことが、高市内閣の一貫した方針です。重要な隣国であり、さまざまな懸案と課題があるからこそ、意思疎通を継続しながら、国益の観点から冷静かつ適切に対応してまいります」とも述べた。

中国は軍備を強化しており、日本を含む地域諸国と多くの領土問題を抱えている。

昨年10月の首相就任前は対中タカ派と目されていた高市氏は昨年11月7日の衆院予算委員会で、台湾有事をめぐって日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」に該当する具体例を問われ、「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」と答弁した。

これに中国は猛反発し、日本の金杉憲治駐中国大使を呼び出して抗議。日本への渡航を控えるよう国民に注意喚起した。

中華人民共和国（中国共産党）は台湾について、一度も統治したことがないにもかかわらず、自国領土の一部だと主張しており、武力行使による併合も排除していない。(c)AFP