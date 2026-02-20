この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月20日 AFP】アンドルー元英王子が逮捕されたことに対して19日、多くの国民から評価する声が聞かれた。今回の逮捕により王室が法の上にあるわけではないという正しいメッセージを送ったと歓迎する意見がある一方、今後の行方を見守りたいという声もあった。

19日、チャールズ国王の弟の逮捕に国内では衝撃が広がった。アンドルー元王子は、性的人身取引の罪で起訴され勾留中に自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告との親密な関係が指摘され、社会から厳しい批判を受けていた。

ロンドン東部エセックス出身で弁護士のエマ・カーターさん（55）は「率直に言って、もっと早く逮捕されるべきだった。長年、自身の特権と（エリザベス）女王の人気の陰に隠れてきた」と語った。

マギー・イェオさん（59）も逮捕の報道を歓迎し、「（王室）は手の届かない存在だと思っていた。彼らが正義の外にいないと知るのは良いこと。少なくとも英国の正義は機能している」と語った。

データアナリストのジェニファー・ティソさん（39）は「王室に関連しているからといって、法律の上に立つべきではない。以前、ロックスターやスーパースターに起こったことが、今や王室のような高い権力に及んでいる」と語った。

16日に発表された調査会社YouGovの世論調査によると、62％がアンドルー元王子の起訴の可能性は低いと回答した。

一方、イングランド北部ヨークシャーのアンドルー・ハーストさん（58）は、捜査や裁判の行方に注目したいと話す。「多くの人が意見を持っているが、裁判で証明されるまで判断するのは公平でない」と語った。

同じヨークシャーのリサ・コックソーンさん（56）は、今回の逮捕を「王室にとっての失望」と批判したが、「私たちはまだそのすべてを知っているわけではない」とし、予断を持つべきでないと慎重な意見を語った。(c)AFP