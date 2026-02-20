【2月20日 AFP】少女らへの性的人身取引の罪で起訴され勾留中に自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告を告発したバージニア・ジュフリーさんの家族は19日、アンドルー元英王子が逮捕されたことを受け、「彼は王子では決してなかった」と激しく非難した。

ジュフリーさんのきょうだいたちはCBSニュースへの声明で、「きょうようやく、たとえ王族であろうと法を超越する者はいないという知らせに、私たちの傷ついた心はいやされた」「彼は王子では決してなかった。世界中の被害者の皆さん、バージニアは皆さんのためにこれを成し遂げた」と述べた。

アンドルー元王子は19日、王室の公務で貿易特使を務めていた時にエプスタイン元被告に機密情報を漏えいした疑いで英警察に逮捕された。

ジュフリーさんは、エプスタイン元被告に人身売買され、アンドルー元王子と3回性行為をさせられたと告発。そのうち2回は17歳の時だったという。

ジュフリーさんは昨年、41歳で自殺した。

アンドルー元王子はジュフリーさんへの性的虐待を一貫して否定しているが、2022年に数百万ドルの和解金を支払って裁判を回避した。(c)AFP