【2月18日 AFP】米メディアによると、米俳優シャイア・ラブーフ容疑者（39）が17日、南部ルイジアナ州ニューオーリンズで2人に暴行を加えたとして逮捕された。

警察は午前0時45分（日本時間同日午後3時45分）ごろ、人気観光地フレンチ・クオーター地区での暴力行為について通報を受け出動した。

捜査当局によると、ラブーフ容疑者は地区内の店舗で騒ぎを起こし、「次第に攻撃的になっていった」という。現場では従業員が退店を求めていた。

警察は、被害者の1人が「ラブーフ容疑者にこぶしで複数回殴られた」と訴えていることを明らかにした。

目撃者の話にによると、いったん現場を離れた後に再び戻ったラブーフ容疑者は、さらに攻撃的な行動を取ったとされる。同じ被害者を再び殴ったほか、別の1人の鼻を殴打したとの報道もある。

同容疑者は病院でけがの治療を受けた後、暴行罪2件で訴追された。

映画『メガロポリス』や『トランスフォーマー』などへの出演で知られるラブーフ容疑者は以前も暴力行為で告発されたことがある。

2020年12月には、元交際相手で歌手のFKAツイッグスさんが、性的暴行などを受けたとして訴えた。両者は昨年夏、示談により和解している。(c)AFP