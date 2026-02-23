【2月23日 CGTN Japanese】中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）傘下のCGTNが世界のネットユーザーを対象に実施した世論調査によると、回答者の80.8%が、中国文化が一方的な輸出から広範な共感に変化しており、中国の春節（旧正月）期間に「中国人になった気分を味わいたい」と感じていることが分かりました。

今年の春節休暇中（2月15日～23日）、外国人観光客の中国への航空券予約数は前年同期比4倍以上に増加しました。特にオーストラリア、カナダ、英国からの予約数が大幅に増加し、韓国人観光客の入国予約数は前年同期比95%増、スペイン、オランダ、イタリアなどの欧州各国でも2倍以上の増加となりました。これまでインターネット上で体験していた「中国人になった気分を味わいたい」は、実際に中国で春節を過ごすことで、より深く没入できる体験へとグレードアップしています。

世論調査では、回答者の86.7%が「中国で春節を過ごすことを楽しみにしている」と答え、95.1%が中国の春節に強い関心を示しました。さらに、78.7%は、「春節が中国文化や生活様式を知る重要な窓口だ」との考えを示しました。

また、92.1%の回答者は、中国の重厚な伝統文化が現代的なファッションや要素と融合して、親しみやすい文化体験を提供していると評価しました。また、76.3%が、「中国人になった気分を味わいたい」という関心の高まりは、中国の開放が市場や政策だけでなく、生活様式や文化理念の融合を示していると捉えています。さらに、88.2%は、中国文化の世界的影響力がグローバル消費市場の活力をさらに活性化すると考えています。

この調査は、CGTNの英語、スペイン語、フランス語、アラビア語、ロシア語の各プラットフォームで実施され、24時間以内に海外のネットユーザー5154人が回答しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

