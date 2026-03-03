【3月3日 東方新報】2月15日から23日までの2026年春節（旧正月、Lunar New Year）連休期間中、ハルビン太平国際空港（Harbin Taiping International Airport）のターミナルでは、スーツケースの車輪の音やアナウンス、各地の方言や外国語が飛び交い、年末年始のにぎわいとともに利用客も増えている。

黒竜江省（Heilongjiang）空港集団が13日に発表した予測によると、連休期間中、ハルビン太平国際空港の発着便数は5053便、旅客数は延べ84万3000人に達する見込みだ。氷雪観光の人気と春運（春節の帰省ラッシュ）が重なり、北方の主要空港は年間でも最大級の混雑期を迎える。

今シーズンの旅客急増を支える最大の要因は、氷雪観光の継続的な盛り上がりだ。氷雪祭の開幕以降、ハルビンを訪れる海外客は大きく増加している。旅行予約サイトのデータによると、2025～2026年の氷雪シーズン開始以降、東南アジアからのハルビン旅行商品の予約は前年同期比で57%増、前期比では532%増となった。空港ではタイやベトナムへのチャーター便が就航し、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、カンボジアなど新興市場からの伸びが目立つ。

氷と雪のテーマパークから異国情緒漂う中央大街まで、世界各地から観光客が「氷城」のハルビンを訪れ、春節期間の人気観光地の一つとなっている。

旺盛な移動需要に対応するため、空港側は便数の増便や機材の大型化などで輸送力を調整している。北京市、上海市、広東省（Guangdong）広州市（Guangzhou）、海南省（Hainan）三亜市（Sanya）、海口市（Haikou）などの主要都市路線を重点的に強化する。

連休期間中の1日平均発着便数は約560便、ピーク日は575便に達する見込みだ。ハルビン―北京、上海線は1日20便以上、深セン（Shenzhen）、三亜、海口線も1日10便以上が運航される。北京、上海、広州などの幹線ではワイドボディ機への変更が進み、輸送能力と快適性の向上が図られている。

国内線の増強と並行して、国際線ネットワークも拡充が続く。旅行サイトのデータでは、2026年初めのロシア人のハルビン到着者数は前年同期比で173%増となった。240時間のトランジットビザ免除政策の実施により、中国・ロシア間の往来は一段と便利になっている。

国際観光市場の回復に伴い、ハルビン空港の国際路線はウラジオストクやイルクーツク、ソウルなどを結び、クロスボーダー移動の利便性を高めている。黒竜江省空港集団の関係者は「国際路線の最適化を進め、世界の観光客がよりスムーズに訪れ、快適に滞在できる環境を整え、ハルビンの氷雪観光の国際的な魅力をさらに高めたい」と述べた。(c)東方新報/AFPBB News

