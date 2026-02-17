この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月17日 AFP】ヒラリー・クリントン元米国務長官（民主党）は16日に公開された英BBCのインタビューで、ドナルド・トランプ米大統領が少女らへの性的人身取引の罪で起訴され勾留中に自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関するファイルを「隠蔽（いんぺい）」していると非難した。

ヒラリー氏は独ベルリンでBBCのインタビューに応じ、「ファイルを公開してほしい。彼ら（トランプ政権）はそれを遅らせているだけだ」と述べた。

米司法省は先月、エプスタイン被告の捜査に関する資料「エプスタイン・ファイル」300万点以上を新たに開示した。

このファイルにはヒラリー氏の夫、ビル・クリントン元大統領の名前が頻繁に登場するが、クリントン夫妻が犯罪行為に関与したことを示す証拠は今のところ見つかっていない。

クリントン夫妻は、下院監視・政府改革委員会で非公開の証言を行うよう命じられている。

ヒラリー氏はBBCに対し、「私たちは証言するが、公開で行う方が良いと考えている」「公平であってほしいだけだ。誰もが同じように扱われることを望んでいる」と述べた。

ヒラリー氏は、自身とビル氏に「隠すことは何もない。私たちは繰り返しこれらのファイルの完全公開を求めてきた」と述べた。

司法省は、公開するファイルはもうないとしているが、議員たちはエプスタイン元被告に関する政府の内部資料、メモ、電子メールを公開していないとして、同省を批判している。

ヒラリー氏は、共和党はクリントン夫妻を捜査することで、ファイルに何度も名前が登場するトランプ氏から注目をそらそうとしていると主張。

「このシャイニーオブジェクト（目新しいもの）を見てほしい。クリントン夫妻、この男（エプスタイン元被告）に一度も会ったことがないヒラリー・クリントンでさえもやり玉に挙げている」と述べた。

トランプ氏もクリントン夫妻と同様、犯罪行為を否定している。エプスタイン・ファイルに名前がある登場するからといって、犯罪を犯したことにはならない。

ビル氏は、2000年代初頭にクリントン財団関連の人道支援活動のためにエプスタイン元被告の飛行機に同乗したことを認めているが、エプスタイン元被告の私有島「エプスタイン島」を訪れたことはないと主張している。

2016年大統領選でトランプ氏に敗れたヒラリー氏は、エプスタイン元被告と意味を持つ交流はなく、元被告の飛行機に乗ったことも、エプスタイン島を訪れたこともないと主張している。

ヒラリー氏はBBCのインタビューで、エプスタイン元被告の元交際相手兼共犯者で、未成年者への性的虐待で有罪判決を受け服役中のギレーヌ・マクスウェル受刑者とは「数回」会ったことがあると述べた。

クリントン夫妻の議会証言はトランプ氏に対する疑惑から注意をそらすためのものだと主張するヒラリー氏の発言に対し、トランプ氏は16日夜、記者団に対し「私の潔白は完全に証明されている」と述べた。

ヒラリー氏は2月26日、ビル氏は2月27日に証言台に立つ予定だ。(c)AFP