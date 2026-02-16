この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月16日 AFP】オーストラリア・クイーンズランド州にある博物館からエジプトの遺物を複数盗んだ疑いで52歳の男が14日、逮捕・訴追された。

男は13日未明、クリーンランド州カブルチャーにあるアビー美術考古学博物館の窓を割って侵入し、展示物を複数盗んだとされる。

警察は14日、博物館の南にあるフェリーターミナルで車両を捜索した際、木製の猫の彫刻を除くすべての盗品を発見した。盗品への損傷はわずかだったと発表した。同日夜、容疑者が逮捕された。

警察は、木製の猫の彫刻も容疑者が所持していたとしている。

地元メディアによると、逮捕されたのはミゲル・シモン・ムンガリエタ・モンサルベ容疑者で、侵入や故意の損害3件を含む複数の罪で訴追されたという。

検察側は、容疑者がミイラのマスクや首飾り、宝飾品、木製の猫を盗み、他の品物に「修復不能の損害」を与えたと裁判所に述べたと、公共放送ABCが報じた。

博物館は、遺物が戻ったことに「安堵し感謝している」と述べたが、専門的な評価と保存作業が必要なため、直ちに再展示することはできないとしている。(c)AFP